Цзю уверен, что Россия поедет на Олимпиаду с флагом и гимном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не надо рассматривать поездку на Олимпиаду без флага. Россия поедет на Олимпийские игры в Париж и с флагом, и даже с гимном. Все будет нормально, уверяю вас. Я абсолютно искренне верю в полный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм! У меня нет сомнений», — приводит слова Цзю «Спорт День за Днем».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.