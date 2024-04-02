Глава Федерации парусного спорта России: «Не разбирались, как происходит получение нейтрального статуса — неинтересно»

Президент Федерации парусного спорта России, бизнесмен и экс-яхтсмен Сергей Джиенбаев в разговоре с «СЭ» рассказал, что не знает об инициативе россиян Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова принять участие в олимпийском отборе 20-28 апреля во Франции.

Сама федерация, по его словам, не имеет желания заниматься вопросом нейтрального статуса российских спортсменов.

«Первые номера все отказались ехать. Здесь поддержка страны нужна, консультации судей, врачей, специалистов. Вроде бы у нас никто не собирается ехать на Олимпийские игры. Нас никуда не приглашали, а мы и не собираемся. Даже если вдруг нас допустят, логистика нарушена — как лодки везти? Мы же не пойдем через Северный полюс или Владивосток. Президиум федерации единогласно решил, что без флага и гимна не участвуем.

Жеребцова и Ушков? Это надо спрашивать у них, едут или нет, так как федерацию не спрашивают. Я понятия не имею, как они будут отбор проводить. Квота дается стране, а сейчас страну не приглашают. Странная схема. Никто не знает, как это будет выглядеть. Мы в этом не разбираемся. Это личная переписка международной федерации и человека, который хочет участвовать. Они должны заплатить приличную сумму за исследование, подходишь ты им или нет, например. По каким принципам это проходит, кто проводит — мы с этим вопросом не разбирались, потому что неинтересно», — сказал Джиенбаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что нейтральный статус получили только два российских представителя парусного спорта — Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков из класса Nacra 17. Они примут участие в олимпийской отборочной регате «Последний шанс» во французском Йере 20-28 апреля.