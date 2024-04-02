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Париж-2024

2 апреля, 19:30

Главный тренер российских яхтсменов: «Люди увольнялись из госструктур в надежде на Олимпиаду — не помогло, критерии ужесточили»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова в разговоре с «СЭ» объяснила особенность критериев отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Для большинства ребят из сборной условия сделаны заведомо невыполнимыми. Международная федерация в нашем виде спорта достаточно недружественная — в руководстве англосаксы, скандинавы, фон понятный — нас допустят последними. У нас 80% сборной на 24 февраля находилось в структурах, которые упоминаются в декларации. Некоторые уволились в надежде, что смогут принять участие в международных регатах, но им это не помогло, как видите. Причем считаются не только военные должности, но и гражданские ставки типа спортсменов-инструкторов. В Белоруссии Татьяна Дроздовская должна была ехать на свои седьмые Игры, ей до пенсии в Вооруженных силах, насколько мне известно, оставалось два месяца. Она уволилась, получается, пошла на жертвы — а критерии ужесточили и подложили ей таким образом свинью.

Второй момент насчет флагов. У нас по правилам на всех парусах должны быть флаги. Конечно, у каждого, кто принимал участие во всероссийских соревнованиях, найдутся фотографии в СМИ или соцсетях, где они в форме с флагом или он нанесен на парус. Это требование тоже отсекает часть спортсменов, сказала Иванова «СЭ».

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В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Париж-2024
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