Лучший российский яхтсмен отказался от поездки на Олимпиаду

Российский яхтсмен Сергей Комиссаров, выступающий в классе Laser, в разговоре с «СЭ» рассказал, что не стал подавать заявку на нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

На чемпионате мира 2021 года, последнем, в котором участвовали россияне, Комиссаров занял четвертое место. У него был самый высокий международный рейтинг среди российских спортсменов.

— Не планирую участвовать. К сожалению, эти Игры без меня. Квота не была бы проблемой, а вот серьезный результат на Олимпиаде без практики... — ответил Комиссаров на вопрос «СЭ», также сославшись на жесткие критерии отбора, включающие отсутствие отношения к военным и правоохранительным организациям не на данный момент, а на 24 февраля 2022 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что нейтральный статус получили только два российских представителя парусного спорта: Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков из класса Nacra 17. Они примут участие в олимпийской отборочной регате «Последний шанс» во французском Йере 20-28 апреля.