Макрон: «Франция будет готова к Олимпийским играм 2024 года»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна будет готова к проведению летних Олимпийских игр 2024 года.

«Это большая всестороняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура Парижа. Это позволяет мне утверждать, что мы готовы ко всем сценариям развития событий. Что касается обеспечения безопасности, мы учимся на опыте других стран-хозяев соревнований и мобилизуем все силы, от полиции до частных охранных предприятий. Франция покажет, на что она способна. Мы будем готовы к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм», — приводит слова Макрона France Info.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.