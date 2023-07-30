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Сегодня, 18:14

Глава ОКР раскритиковал призыв Миронова к выходу России из олимпийского движения

Иван Торопцев
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова за призыв к выходу России из олимпийского движения.

По мнению политика, ОКР не может быть частью олимпийского движения с учетом «русофобской политики МОК».

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись Олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.
Графоманство и популизм, из которых соткано заявление господина Миронова, можно было бы списать на желание привлечь к себе внимание, не вдаваясь в суть предмета. Однако призыв выйти из Олимпийского движения — это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства», — написал в своем Telegram-канале Поздняков.

По словам главы ОКР, заявления Миронова оказывают содействие противникам России, которые пытаются добиться отмены участия россиян в любых мировых процессах.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В марте 2023 года комитет рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России не вошел в число 203 национальных комитетов, которые получат от МОК приглашения на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

26 июля президент МОК Томас Бах заявил, что организация не будет устанавливать дедлайн по решению о допуске россиян до участия в Играх-2024.

Томас Бах. «Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?

Источник: Telegram-канал Станислава Позднякова
Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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