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Сегодня, 20:43

Горохова назвала хамским отношение МОК к российским спортсменам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступает себя по-хамски по отношению к российским спортсменам, заставляя их «вставать на колени» ради выступления на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Это просто хамское отношение МОК к спортсменам и ко всему мировому спортивному движению. Мы еще в 2018 году должны были отказаться от участия в зимней Олимпиаде в Корее, куда нас заставили поехать без флага. У нас великая нация, мы — великий народ, а они делают из нас ублюдков, выставляют придатком, думая, что мы будем стоять на коленях и проситься. Они уже давно перешли все красные линии. Хватит унижаться, мы должны показать им, что для нас это красная линия и что без флага и гимна мы больше не будем выступать на этих Олимпийских играх», — приводит слова Гороховой ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Источник: https://tass.ru/sport/19516625
Олимпиада
МОК
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