Поздняков назвал главу World Athletic Коу известным русофобом в спорте

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу русофобом в мире спорта.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Позже Коу заявил, что позиция World Athletics по отстранению россиян остается прежней, в связи с чем они не примут участия в Играх в Париже. Он также отметил, что организация не испытывает давления в связи с решением.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Ранее глава ОКР заявил, что лишь единицы российских спортсменов поедут на Игры.

Легкоатлет Сергей Шубенков признался, что не испытывал иллюзий по поводу допуска на Олимпиаду.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов сожалеет, что позиция Коу в отношении россиян не изменилась.

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.