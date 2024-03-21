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21 марта, 13:38

Лавров считает неприемлемой политизацию спорта

Сергей Разин
корреспондент
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Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился мнением о политизации спорта.

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Также Лавров отметил, что эта линия «отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений».

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Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и ОКР об участии россиян в Олимпиаде.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20304289
Олимпиада
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