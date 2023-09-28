Лавров сообщил, что на Играх БРИКС смогут выступить спортсмены из недружественных стран

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что в Играх БРИКС смогут принимать участие все спортсмены, в том числе из недружественных стран.

«Эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран. У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет — есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр добавил, что Игры БРИКС будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.

Ранее Лавров заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) грубо нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России.