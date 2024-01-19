Лувр повысил стоимость билетов на 30 процентов в преддверии Олимпиады в Париже

Руководство Лувра в Париже приняло решение повысить цены на входные билеты, сообщает газета Le Parisien.

«В Лувре цены не повышались восемь лет, но в 2024 году их подняли почти на 30 процентов. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих расходов, в частности на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа», — говорится в статье.

Стоимость билеты будет поднята с 17 до 22 евро при покупке онлайн и до 15 евро в кассах. При этом сохранится возможность бесплатного посещения музея в первую пятницу каждого месяца, кроме июля и августа. Ежегодно музей посещают около 10 миллионов человек.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.