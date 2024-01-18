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Сегодня, 15:20

МОК в правилах по самовыражению на Олимпиаде-2024 запретил политическую пропаганду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже политическую, религиозную или расовую пропаганду, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МОК.

По данным источника, такое правило появилось в Олимпийской хартии, которое действует на территории олимпийских объектов. Атлетам запрещено выражать собственную позицию в ходе официальных церемоний (награждение, открытие и закрытие Олимпийских игр), во время соревнований и в Олимпийской деревне.

В случае нарушений правил самовыражения МОК в зависимости от различных факторов может определить санкции в отношении спортсмена, его команды и национального олимпийского комитета.

Ранее в МОК выступили против дискредитирующих санкций в отношении израильских спортсменов. Также официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что получавшие допуск на Олимпийские Игры-2024 россияне и белорусы должны будут пройти еще одну проверку.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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