Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады

Сегодня, 16:03
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не сомневается в недружественных действиях с российской стороны в информационном пространстве против организации Олимпиады в Париже летом 2024 года.
«Никаких сомнений, в том числе в информационном плане», — цитирует Макрона РИА «Новости».
На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.