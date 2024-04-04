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Сегодня, 16:03

Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады

Виктория Кравченко
Эммануэль Макрон.
Фото AFP
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не сомневается в недружественных действиях с российской стороны в информационном пространстве против организации Олимпиады в Париже летом 2024 года.

«Никаких сомнений, в том числе в информационном плане», — цитирует Макрона РИА «Новости».

На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240404/makron-1937841308.html
Олимпиада
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