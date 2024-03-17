Макрон предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

«Мы попросим об этом», — приводит ТАСС со ссылкой на украинские телеканалы слова Макрона.

Также Макрон отметил, что Франция, как организатор Олимпиады, следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК) относительно статуса российских спортсменов на Играх в Париже.

«Инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — добавил Макрон.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.