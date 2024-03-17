В МОК назвали количество россиян, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что общее количество российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году может составить около 40 человек.

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию, — цитирует Коутса ТАСС со ссылкой на Reuters. — И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах (ЦСКА и «Динамо» — Прим. «СЭ»), не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В командных видах спорта эти страны не будут представлены, также в участии в Олимпиаде откажут лицам, поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.