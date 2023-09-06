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Сегодня, 16:12

Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что российские фехтовальщики не примут участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — цитирует Мамедова ТАСС.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

1 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Источник: ТАСС
Фехтование
Ильгар Мамедов
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