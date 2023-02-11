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Сегодня, 13:45

Матыцин обвинил западных политиков в попытке разрушить единство мирового спорта

Иван Торопцев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что призывы политиков более 30 западных стран препятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях приведут к разрушению единства в мировом спорте.

10 февраля министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России до участия в Олимпиаде-2024.

Матыцин назвал это заявление прямым вмешательством в деятельность независимых международных спортивных организаций.

«Более месяца назад национальные олимпийские комитеты этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов в соревнованиях. Значит, внутри этих стран оказывается давление на деятельность независимых общественных организаций, в чем пытались обвинить нас. Сейчас мы видим неприкрытое желание разрушить единство международного спорта и международного олимпийского движения, сделать спорт средством давления ради решения политических вопросов», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр заявил, что оценивает эти действия крайне негативно.

«Лучше бы занимались организацией спорта внутри стран и делали все необходимое, чтобы спорт был послом мира и строил мосты между народами», — добавил Матыцин.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Позднее в МОК уточнили, что рассматривают вариант, при котором россияне смогут выступать на азиатских турнирах и отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года.

Ранее Матыцин назвал давление политиков в вопросе допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде большим вызовом для МОК.

Париж. МОК: российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе

Источник: https://tass.ru/sport/17027485
Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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Матыцин назвал давление политиков в вопросе допуска россиян до Олимпиады большим вызовом для МОК

Матыцин счел идею о создании «сборной беженцев» на Олимпиаде-2024 попыткой унизить российских спортсменов