Матыцин обвинил западных политиков в попытке разрушить единство мирового спорта

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что призывы политиков более 30 западных стран препятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях приведут к разрушению единства в мировом спорте.

10 февраля министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России до участия в Олимпиаде-2024.

Матыцин назвал это заявление прямым вмешательством в деятельность независимых международных спортивных организаций.

«Более месяца назад национальные олимпийские комитеты этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов в соревнованиях. Значит, внутри этих стран оказывается давление на деятельность независимых общественных организаций, в чем пытались обвинить нас. Сейчас мы видим неприкрытое желание разрушить единство международного спорта и международного олимпийского движения, сделать спорт средством давления ради решения политических вопросов», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр заявил, что оценивает эти действия крайне негативно.

«Лучше бы занимались организацией спорта внутри стран и делали все необходимое, чтобы спорт был послом мира и строил мосты между народами», — добавил Матыцин.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Позднее в МОК уточнили, что рассматривают вариант, при котором россияне смогут выступать на азиатских турнирах и отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года.

Ранее Матыцин назвал давление политиков в вопросе допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде большим вызовом для МОК.