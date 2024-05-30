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Сегодня, 06:15

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Далласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Леон Драйзайтль празднует гол в четвертом матче с «Далласом».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в четвертом матче финала Западной конференции — 5:2. Счет в серии стал равный — 2-2.

У «Ойлерз» голами отметились Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Маклеод, Маттиас Янмарк и Леон Драйзайтль. У «Старз» отличились Уайатт Джонстон и Эса Линделль.

Пятый матч в серии состоится 1 июня.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Джонстон — 9 (Бенн, Харли), 0:58 — 0:1. Линделл — 3 (Хейсканен, Бенн), 5:29 — 0:2. Маклеод — 1 (Перри, Нерс), 13:30 — 1:2. Бушар — 6 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:17 — 2:2. Янмарк — 2 (мен., Браун), 34:31 — 3:2. Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 35:22 — 4:2. Экхольм — 4 (п.в.), 58:07 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Эттингер (57:16 — 57:47, 57:53).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (12+12+5) — 22 (6+8+8).

Наши: — - Дадонов (13.13/2/0).

30 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 2-2.

Леон Драйзайтль
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ХК Даллас Старз
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