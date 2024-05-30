Во Франции усомнились в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Сегодня, 12:01
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о реакции во Франции на возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — сказал Леклер «СЭ».
Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) ипропустил 208 голов.
Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.
В четверг, 30 мая известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.