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Сегодня, 12:01

Во Франции усомнились в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о реакции во Франции на возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — сказал Леклер «СЭ».

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) ипропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

В четверг, 30 мая известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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