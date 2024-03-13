Матыцин: «Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде после позиции МОК»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, примут ли российские спортсмены участие в Олимпийских играх в Париже.

«Я сторонник того, чтобы не спешить, дать возможность МОК высказать свою позицию относительно регламента и перспектив участия спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. И после этого, имея на руках всю достоверную легитимную информацию, принимать решение совместно с федерациями, со спортсменами об участии в Олимпиаде», — приводит слова Матыцина ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях. Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.