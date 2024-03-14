Поздняков заявил, что ОКР не пойдет по пути бойкота Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что комитет никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады.

«Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях. Но на исключительно недискриминационных, равных условиях со всеми спортсменами мира. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия. Возникает вопрос, почему допущены такие несправедливые условия к российским спортсменам. Мы, как ответственный НОК, никогда не пойдем по пути бойкота, всегда будем поддерживать наших спортсменов. Но мы считаем несправедливыми, нелегитимными и неприемлемыми условия, которые выдвигает МОК, берущий на себя ответственность за нейтральных спортсменов», — заявил Поздняков.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях. Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.