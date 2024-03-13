Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

13 марта, 14:14

Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже

Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о том, должна ли Россия бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Париже.

«Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Александр Большунов. «Мы живем в свободной стране. Большунов захочет — поедет на Олимпиаду». Мнение олимпийского призера Алыпова

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях. Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Дмитрий Песков. Дмитрий Песков: «Олимпийское движение без России беднеет и теряет свой уровень»
Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
46
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
Глава УЕФА Чеферин напомнил о покупке Европой газа у России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Афинах представили новую верховную жрицу церемонии зажжения огня Олимпиады в Париже

Матыцин: «Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде после позиции МОК»