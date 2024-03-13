Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о том, должна ли Россия бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Париже.

«Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях. Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.