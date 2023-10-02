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Сегодня, 13:30

МОК пояснил вопрос ношения спортсменами хиджабов на Олимпиаде в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Астрид Якобсен сообщил, что участники летних Игр-2024 в Париже смогут без ограничений носить хиджабы и другие религиозные символы в Олимпийской деревне.

«От имени МОК и комиссии спортсменов МОК мне очень важно сообщить, что в Олимпийской деревне не будет действовать никаких ограничений на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения будут действовать правила, которые применяет конкретная международная федерация», — приводит слова Якобсена ТАСС.

Также он отметил, что МОК будет тесно сотрудничать с французскими властями и национальным олимпийским комитетом, чтобы прояснить ситуацию с использованием хиджаба на соревнованиях.

«Но поскольку Игры будут проводиться во Франции, французские спортсмены попадают под действие местных законов, поэтому МОК будет тесно сотрудничать с французскими властями и национальным олимпийским комитетом, чтобы прояснить эту ситуацию. Важно, чтобы на Олимпийских играх правила МОК распространялись на всех», — сказал Якобсен.

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы. Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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