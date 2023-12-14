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Сегодня, 14:10

НОК Белоруссии известно о четырех атлетах, завоевавших лицензии на Олимпиаду-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии рассказал, сколько белорусских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Нам известно о четырех спортсменах, завоевавших олимпийские лицензии», — приводит ТАСС слова представителя НОК.

В НОК назвали имена этих спортсменов. На Играх-2024 на данный момент смогут выступить представитель греко-римской борьбы Абубакар Хаслаханов и женской борьбы Ванесса Колодинская. Также лицензии получили член команды по академической гребле Евгений Золотой и пловчиха Анастасия Шкурдай.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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