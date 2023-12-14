Тарасова назвала непрофессиональным мнение главы USADA по допуску россиян на Олимпиаду-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024.

«Не понимаю, почему их печатают. Это вопрос к тем, кто публикует мнение людей, которые не имеют отношения ни к чему. Меня совершенно не задевают никакие слова. Тем более непрофессиональное мнение», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

13 декабря глава USADA заявил, что утверждение о том, что российские атлеты соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, значит «дать пощечину чистым спортсменам».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.