Поздняков назвал ожидаемым невключение своей кандидатуры в состав комиссии МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на то, что его исключили из нового состава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Он отметил, что не видит ничего удивительного в этом решении.
«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной Комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в Олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.
Поздняков вошел в состав комиссии МОК в 2019 году. 10 сентября стало известно, что его не включили в новый состав комиссии Международного олимпийского комитета. Сообщалось, что россиянина заменит первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн.
49-летний Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы, а также пятикратным чемпионом России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. Главой Олимпийского комитета России он стал в 2018 году.