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Сегодня, 17:15

Президент ВАДА считает преждевременными разговоры о допуске россиян на Олимпиаду в Париже

Руслан Минаев
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Президент ВАДА Витольд Банька считает, что разговоры об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году являются преждевременными.

«Что касается участия российских и белорусских спортсменов [в Олимпиаде], то окончательного решения еще не принято, этот вопрос еще обсуждается всеми заинтересованными сторонами. Я могу только отметить то, что сказал раньше, — у нас очень слабая вера в независимость антидопинговой системы в России», — цитирует Баньку ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: ТАСС
Витольд Банька
ВАДА
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