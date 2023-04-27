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Сегодня, 13:10

Привалова: «У нас спортсмены в любом случае будут готовиться к Олимпиаде в Париже»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопросы корреспондента «СЭ» о возможном участии легкоатлетов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«У нас спортсмены в любом случае будут готовиться к Олимпиаде в Париже. В легкой атлетике есть конкретный результат и для попадания на Игры для начала надо выполнить норматив. В этом году у нас вновь пройдет серия стартов «Королева российского спорта», где наши спортсмены могут их выполнить», — сказала Привалова «СЭ».

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Ирина Привалова
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