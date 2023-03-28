Генсек РФБ — о критериях МОК: «Невозможно все время плясать под чью-то шарманку»

Генсек РФБ Наталья Водопьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на критерии МОК о недопуске представителей командных видов спорта из России и Белоруссии до международных соревнований.

«Думаю, президент ОКР должен будет высказаться, в первую очередь. Считаю, все должны держать единую позицию. Насколько хуже это будет для российского баскетбола? Мы же уже давно выступали и без флага и без гимна. Невозможно все время плясать под чью-то шарманку. Наверное, когда-то это должно было произойти. Мы не отчаиваемся, все равно будем работать и тренироваться. Будет ли все равно собираться сборная и прорабатывать международные матчи? Конечно, считаю, что каждая федерация будет делать все возможное, чтобы у спортсменов были игры, спарринги, но уже с кем — вопрос будет решаться на более высоком уровне», — сказала Водопьянова «СЭ».

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.