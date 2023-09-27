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Сегодня, 04:23

Сборная Канады квалифицировалась на олимпийский женский футбольный турнир

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Канады переиграла команду Ямайки в двухматчевом противостоянии плей-ин и квалифицировалась на олимпийский женский футбольный турнир 2024 года. Сегодня канадки выиграли со счетом 2:1, а в прошедшую пятницу — 2:0.

Сборная Канады является пятой страной, получившей право сыграть на женском футбольном турнире на Олимпиаде-2024, присоединившись к Франции, США, Бразилии и Колумбии. Всего же там будет 12 команд.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Футбол
Сборная Канады по футболу
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