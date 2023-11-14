Сестры Аверины ответили на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024

Сестры Дина и Арина Аверины ответили «СЭ» на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска до участия для российских спортсменов в международных соревнованиях под их эгидой.

— Готовы ли вы поехать на Олимпиаду при таких критериях?

— У нас в художественной гимнастике все сложнее с критериями, — сказали Аверины «СЭ». — Это надо надевать нейтральные купальники, использовать нейтральные предметы — белые и голубые, нейтральную музыку. Это очень сложно. Как в художественной гимнастике выступать под одну нейтральную эмоцию и ничего больше не показывать? Поэтому в художественной гимнастике с этим сложно.

— Общались с Ириной Винер о критериях?

— Еще не успели по этому поводу поговорить. Думаю, в ближайшее время мы обсудим эту тему.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.