Тарпищев обозначил сроки принятия решения по допуску российских теннисистов на Олимпиаду-2024

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос «СЭ» о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Даниил Медведев заявил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх 2024 года.

«Что нужно сделать, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже? Наша добрая воля и благосклонность международной федерации. Мы попадаем всем составом, результатов хватает, чтобы мы попали по всем разрядам. Но решение будет не сейчас, дедлайн — после «Ролан Гаррос». То есть примерно май, но может решиться и раньше, в январе. Там будут юниорские Олимпийские игры в Южной Корее, может, там решится. Не все от нас зависит, ждем», — сказал Тарпищев «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.