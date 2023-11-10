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Сегодня, 11:38

Шубенков начал подготовку к олимпийскому сезону

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал о начале подготовке к олимпийскому сезону.

«Шубенков начинает централизованную подготовку к новому сезону, сегодня мы заезжаем на сбор в Адлер. До этого Сергей тренировался у себя дома в Барнауле. Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем и летом он сможет проявить себя», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

33-летний Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/19250917
Сергей Шубенков
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