Шубенков начал подготовку к олимпийскому сезону

Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал о начале подготовке к олимпийскому сезону.

«Шубенков начинает централизованную подготовку к новому сезону, сегодня мы заезжаем на сбор в Адлер. До этого Сергей тренировался у себя дома в Барнауле. Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем и летом он сможет проявить себя», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

33-летний Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.