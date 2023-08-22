Шубенков прокомментировал раскол в МОК в отношении допуска российских спортсменов

Российский легкоатлет Сергей Шубенков удивлен тем, что МОК не смог разрешить конфликт внутри организации после раскола из-за отношения к российскими и белорусским спортсменам.

«Для меня это удивительно. МОК, казалось бы, авторитетная структура, но, как только возник раскол внутри, консолидирующей силы не нашлось.

МОК, как оказалось, в ситуации, когда внутри разгорелся конфликт, занял крайне невнятную позицию — ни нашим, ни вашим плюс ключевые решения максимально откладывает», — сказал Шубенков РИА "Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Глава ОКР Поздняков заявил, что МОК молча одобряет нападки Запада на Россию.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.