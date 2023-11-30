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Сегодня, 20:13

В МОК положительно оценили безопасность во время проведения Олимпиады-2024 в Париже

Руслан Минаев
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Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби оценил готовность Парижа к обеспечению безопасности во время Олимпийских игр 2024 года.

«Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности. Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо», — цитирует Дюби ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Почти две трети французов сомневаются в безопасности во время Олимпиады-2024 в Париже

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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