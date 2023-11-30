Тарпищев рассказал, когда стоит ждать решения по допуску россиян на Олимпийские игры-2024

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, когда стоит ждать решения по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Допуск спортсменов до Олимпиады-2024 сейчас отдан на откуп международных федераций. По факту, по результатам мы уже попали в полном составе. Но решение будет за международными федерациями. Так что раньше января не должно быть. Как быть нашим спортсменам? Нам надо тренироваться и биться за себя. Нам надо тренироваться и биться за себя. Что мы и сделали в теннисе. Если бы было во всех видах спорта, как в теннисе, думаю, что резервы были бы хорошие. Правительство уделяет много внимания спорту», — сказал Тарпищев.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.