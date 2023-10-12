В МОК рассказали, как будет проходить процесс восстановления ОКР

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, как будет проходить процесс восстановления ОКР.

«Процесс восстановления ОКР будет проходить точно так же, как процесс восстановления любого другого отстраненного НОК», — цитирует Адамса РИА «Новости».

Ранее стало известно, что МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.