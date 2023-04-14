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Сегодня, 13:53

В МОК заявили, что недопуск спортсменов на турниры навредит украинскому сообществу

Виталий Косик
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает решение украинских властей запретить своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с российскими и белорусскими атлетами.

«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК. Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова пресс-службы МОК «РИА Новости».

В пятницу, 14 апреля, депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем Telegram-канале опубликовал приказ Министерства спорта Украины о запрете атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230414/mok-1865318221.html
Олимпиада
МОК
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