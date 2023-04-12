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Журова считает, что стоит вводить ответные санкции против спортсменов, которые негативно высказываются о русских

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что МИД РФ запретил въезд в страну канадским олимпийским чемпионкам по фигурному катанию Дюамель и Вирчу.

МИД РФ применил санкции к канадским атлетам из-за того, что они подписали письмо в поддержку отстранения российских спортсменов от Олимпиады-2024. Всего МИД запретил въезд в Россию 42 спортсменам из Канады, которые подписали вышеуказанное письмо.

«Это ответное решение. Мы же не первые начали. Они, к сожалению, неоднократно высказывались в негативном ключе. Для меня странно, они тренировались у нашего тренера, которая работала с ними за рубежом. Необычно, что они против русских на Олимпиаде-2024.
Ряд спортсменов, к сожалению, высказываются в негативном ключе о наших спортсменах. Я считаю, что это не по-спортивному. Они создают меньшую конкуренцию, чтобы другие выигрывали, для меня это так. Спортсмены не должны вмешиваться в политику и делать заявления. Это выглядит так, будто они хотят снизить уровень конкуренции. Стоит ли продолжать подобную политику и вводить ответные санкции против зарубежных спортсменов? Если в ответ, то да. Когда они делают такие заявления, пора уже. Иначе дальше так и будет, что только они могут добавлять нас в списки», — сказала Журова «СЭ».

9 марта ряд канадских призеров Олимпийских игр призвали сохранить запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Авторы письма осудили Олимпийский комитет Канады, который поддержал рекомендации МОК допускать российских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) до международных турниров в нейтральном статусе.

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