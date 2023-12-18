Родионенко согласна с Винер: «Поездка на Олимпиаду будет позором. Нет, даже предательством страны»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Ирины Винер, которая заявила, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

«Те условия, которые нам прислали, — унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантии безопасности. Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними (FIG — Международная федерация гимнастики. — Прпим. «СЭ») на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивный федерации. — Прим. «СЭ) специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри. У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж», — сказала Родионенко «СЭ».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.