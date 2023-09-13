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Сегодня, 00:14

Винер поддержала Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала президента России Владимира Путина в вопросе участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Я полностью согласна с мнением нашего президента, которое он озвучил на Восточном экономическом форуме», — приводит РИА Новости слова Винер.

Ранее президент Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос участия в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230912/viner-1895957344.html
Олимпиада
Владимир Путин
Ирина Винер-Усманова
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