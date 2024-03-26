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26 марта, 22:38

Во Франции оценили возможные траты на проведение Олимпийских игр-2024

Алина Савинова
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Первый председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси ответил на вопрос о том, как Олимпиада в Париже скажется на долге страны.

По его словам, проведение Игр-2024 обойдется французской казне в 3-5 миллиардов евро, что является умеренным влиянием на государственный долг.

«Мы пока не знаем стоимость Олимпийских игр. Счетная палата проведет аудит после самих ОИ. Эти игры должны обойтись от трех, четырех до пяти миллиардов [евро]. Мы увидим, однако это не то, что произведет чрезвычайно огромное влияние [на госдолг]», — цитирует Московиси РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Inter.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240326/olimpiada-1936049951.html?in=l
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