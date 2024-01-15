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Сегодня, 15:22

Журова не исключила, что Макрон поддержит призыв Латвии не пускать россиян на Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать призыв латвийских депутатов и заблокировать российским и белорусским спортсменам въезд на Олимпийские игры в Париже.

«Не так давно к Макрону обратились эстонцы, теперь латвийцы. Видимо, они это будут делать поочередно, чтобы еженедельными прошениями к Макрону подогревать информационное поле. К МОК смысла обращаться они уже не видят, потому что свое решение он менять не будет, вот и пишут Макрону, который может запретить въезд в страну. Макрон по этому вопросу наверняка будет советоваться с МОК, но такое решение он действительно может принять. К примеру, мы знаем, что Великобритания в свое время не пустила Александра Лукашенко, хотя у него была олимпийская аккредитация. Поэтому исключать этого нельзя. Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран», — приводит слова Журовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что латвийские депутаты обратились к Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19730001
Олимпиада
Светлана Журова
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