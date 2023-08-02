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Сегодня, 21:48

Журова сравнила призывы не пускать россиян на Олимпиаду с акцией против «звездного круиза»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сравнила призывы не пускать российских спортсменов на Олимпиаду-2024 с акцией протеста грузин в Батуми по случаю прибытия лайнера с туристами из России.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже даже в нейтральном статусе.

«Прибалтика всегда будет говорить про Украину. Мне это напоминает события вокруг прибытия в Батуми турецкого корабля с российскими туристами. Устроили там митинг из небольшого количества человек, и уже президент Грузии высказалась о недопустимости присутствия русских. При том, что сейчас туда едет огромное количество наших туристов, и сами люди так не считают. Но для Запада им нужно было провести такую акцию, сделать много фотографий, чтобы показать, что их не пустят. Ерунда, в общем. Покричали, но на самом деле они так не думают», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она также считает, что внутри олимпийского движения мнение ряда европейских стран относительно отстранения российских и белорусских спортсменов тоже не находит заметной поддержки.

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В марте МОК призвал международные федерации допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако вопрос их участия в парижской Олимпиаде еще не решен.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Светлана Журова
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