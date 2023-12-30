Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:45

Украина отказывается от бойкота? МОК предупредил Киев о возможных санкциях

Украина отказывается от бойкота Олимпиады-2024 в Париже
Отдел спорта «СЭ»
Украина отказывается от бойкота Олимпиады-2024.
Фото AFP
Telegram Дзен
Позиция смягчилась.

Похоже, что россияне все-таки выступят на Олимпиаде в Париже. По крайней мере, официальное разрешение на появление спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе дал Международный олимпийский комитет и даже объявил, что ряд атлетов уже прошли квалификацию (подробнее о квалификационных этапах во всех олимпийских видах можно прочитать в материале «СЭ»).

Но что делать теперь странам, которые обещали бойкотировать Олимпиаду в случае допуска спортсменов из России? Сначала на попятную пошли страны Европы, а теперь и Украина — МОК предупредил соседей о возможных санкциях за бойкот.

Чешские компании не&nbsp;хотят сотрудничать с&nbsp;МОК. Чешские спонсоры разорвали олимпийские контракты из-за России. На МОК продолжают давить

Компромиссный

Политическая эскалация — главный страх МОК и Томаса Баха, который ограничивал Международный олимпийский комитет в поисках компромисса по вопросу допуска россиян на международные старты. Наиболее острым стоял вопрос с делегацией Украины. Однако, видимо, на Киев удалось надавить. Так исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что отказ от участия в Олимпиаде 2024 года может привести к санкциям со стороны МОК. «Мы не используем слово «бойкот» как таковое. Мы говорим о том, что не будем участвовать в турнирах, куда будут допущены российские спортсмены, — сказал Бедный, но отметил также, что эти меры не должны нести ущерб самим себе. — Мы понимаем, что это будет ударом и по украинским атлетам. В Олимпийской хартии прописаны санкции за бойкот. И не исключено, что на следующую Олимпиаду уже Украине предложат выйти в нейтральном статусе».

Дело в том, что на днях глава МОК Томас Бах еще раз поддержал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Томас заявил швейцарскому изданию Welt am Sonntag, что не боится бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины из-за допуска россиян в нейтральном статусе. По его словам, МОК этим решением нашел «золотую середину», а текущее решение организации о вопросе допуска россиян является компромиссным, поскольку не устраивает ни Украину, ни Россию.

Фото AFP

Напомним, что 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. При этом Бах подчеркнул, что допуск россиян нельзя считать отказом от солидарности с Украиной в конфликте с Россией. «Вы не являетесь сторонником войны, если не выполняете все требования Украины, тем более что мы с беспрецедентной солидарностью поддерживаем украинских спортсменов с начала войны», — сказал Бах, добавив, что не понимает, как решение МОК может повлиять на военный конфликт на Украине.

Обе страны действительно негативно отреагировали на решение МОК по вопросу допуска россиян. Главы российских спортивных организаций назвали критерии по допуску на Олимпиаду дискриминационными. Среди этих требований главные в том, что соревноваться россияне смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»); россияне не будут допущены к участию в командных соревнованиях; российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр; российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры; не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию; не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России; все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Логотип WADA. ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?

Дискриминация и коалиция

При этом ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. «Мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, Денис заявил, что украинская общественность составила обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам из России и Белоруссии. Это заявление Шмыгаля удивило многих, ведь 14 августа даже действовавший тогда министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт говорил о том, что украинские спортсмены готовы участвовать в Играх, если россияне и белорусы будут в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство», — заявил Вадим Гутцайт в интервью японским журналистам из Kyodo News. Ранее тот же чиновник объявил об отмене запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами, который продержался три месяца. Послабления были сделаны также со ссылкой на Париж-2024 ради прохождения олимпийской квалификации.

Медаль Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Медали Парижа-2024 уже делят без России. Есть ли конкуренты у США?

Ранее именно от Гутцайта звучало больше всего разговоров о бойкоте, этот вопрос среди прочих стал одной из причин отставки Вадима в начале сентября. Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» также отреагировала на заявление исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, который сомневается, что возможный бойкот летней Олимпиады в Париже является хорошим решением.

«Спортивные чиновники — заложники политики, — считает Журова. — В первую очередь они думают о спортсменах. Если они должны следовать по политической повестке, то они будут бойкотировать, подталкивать своих спортсменов не выступать. С другой стороны, они понимают, что это неправильно, но публично сказать они не смогут. Они сейчас будут стараться придерживаться нейтральной позиции. Я думаю, что их МОК предупредил. Если изучать документ и регламент, там есть нормы, по которым бойкотирующую страну можно отстранить до следующей Олимпиады. МОК имеет такие полномочия. Украинские чиновники не хотят расстраивать своих спортсменов. Если они не будут участвовать в Олимпиаде, то у них вообще не будет мотивации. Сейчас Украина будет выжидать, а потом посмотрят. Если наши спортсмены будут участвовать, то тогда они примут решение ближе к Олимпиаде. Но все равно могут быть определенные санкции из-за этого».

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
13
Читайте также
Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет с 19 по 21 января в Москве
Малкин назвал Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен
Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Российским спортсменам заплатили за пропуск международных стартов. Стипендии доходят до полумиллиона