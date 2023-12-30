Украина отказывается от бойкота? МОК предупредил Киев о возможных санкциях

Позиция смягчилась.

Похоже, что россияне все-таки выступят на Олимпиаде в Париже. По крайней мере, официальное разрешение на появление спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе дал Международный олимпийский комитет и даже объявил, что ряд атлетов уже прошли квалификацию (подробнее о квалификационных этапах во всех олимпийских видах можно прочитать в материале «СЭ»).

Но что делать теперь странам, которые обещали бойкотировать Олимпиаду в случае допуска спортсменов из России? Сначала на попятную пошли страны Европы, а теперь и Украина — МОК предупредил соседей о возможных санкциях за бойкот.

Компромиссный

Политическая эскалация — главный страх МОК и Томаса Баха, который ограничивал Международный олимпийский комитет в поисках компромисса по вопросу допуска россиян на международные старты. Наиболее острым стоял вопрос с делегацией Украины. Однако, видимо, на Киев удалось надавить. Так исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что отказ от участия в Олимпиаде 2024 года может привести к санкциям со стороны МОК. «Мы не используем слово «бойкот» как таковое. Мы говорим о том, что не будем участвовать в турнирах, куда будут допущены российские спортсмены, — сказал Бедный, но отметил также, что эти меры не должны нести ущерб самим себе. — Мы понимаем, что это будет ударом и по украинским атлетам. В Олимпийской хартии прописаны санкции за бойкот. И не исключено, что на следующую Олимпиаду уже Украине предложат выйти в нейтральном статусе».

Дело в том, что на днях глава МОК Томас Бах еще раз поддержал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Томас заявил швейцарскому изданию Welt am Sonntag, что не боится бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины из-за допуска россиян в нейтральном статусе. По его словам, МОК этим решением нашел «золотую середину», а текущее решение организации о вопросе допуска россиян является компромиссным, поскольку не устраивает ни Украину, ни Россию.

Фото AFP

Напомним, что 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. При этом Бах подчеркнул, что допуск россиян нельзя считать отказом от солидарности с Украиной в конфликте с Россией. «Вы не являетесь сторонником войны, если не выполняете все требования Украины, тем более что мы с беспрецедентной солидарностью поддерживаем украинских спортсменов с начала войны», — сказал Бах, добавив, что не понимает, как решение МОК может повлиять на военный конфликт на Украине.

Обе страны действительно негативно отреагировали на решение МОК по вопросу допуска россиян. Главы российских спортивных организаций назвали критерии по допуску на Олимпиаду дискриминационными. Среди этих требований главные в том, что соревноваться россияне смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»); россияне не будут допущены к участию в командных соревнованиях; российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр; российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры; не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию; не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России; все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Дискриминация и коалиция

При этом ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. «Мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, Денис заявил, что украинская общественность составила обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам из России и Белоруссии. Это заявление Шмыгаля удивило многих, ведь 14 августа даже действовавший тогда министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт говорил о том, что украинские спортсмены готовы участвовать в Играх, если россияне и белорусы будут в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство», — заявил Вадим Гутцайт в интервью японским журналистам из Kyodo News. Ранее тот же чиновник объявил об отмене запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами, который продержался три месяца. Послабления были сделаны также со ссылкой на Париж-2024 ради прохождения олимпийской квалификации.

Ранее именно от Гутцайта звучало больше всего разговоров о бойкоте, этот вопрос среди прочих стал одной из причин отставки Вадима в начале сентября. Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» также отреагировала на заявление исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, который сомневается, что возможный бойкот летней Олимпиады в Париже является хорошим решением.

«Спортивные чиновники — заложники политики, — считает Журова. — В первую очередь они думают о спортсменах. Если они должны следовать по политической повестке, то они будут бойкотировать, подталкивать своих спортсменов не выступать. С другой стороны, они понимают, что это неправильно, но публично сказать они не смогут. Они сейчас будут стараться придерживаться нейтральной позиции. Я думаю, что их МОК предупредил. Если изучать документ и регламент, там есть нормы, по которым бойкотирующую страну можно отстранить до следующей Олимпиады. МОК имеет такие полномочия. Украинские чиновники не хотят расстраивать своих спортсменов. Если они не будут участвовать в Олимпиаде, то у них вообще не будет мотивации. Сейчас Украина будет выжидать, а потом посмотрят. Если наши спортсмены будут участвовать, то тогда они примут решение ближе к Олимпиаде. Но все равно могут быть определенные санкции из-за этого».

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.