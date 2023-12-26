Российским спортсменам заплатили за пропуск международных стартов. Стипендии доходят до полумиллиона

Более 120 чемпионов, призеров и участников Олимпиады получили от ОКР деньги за незаконное отстранение от больших соревнований.

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о начале выплат компенсаций российским спортсменам за пропуск международных соревнований. Деньги в размере от 150 до 500 тысяч рублей получат более 120 атлетов из 15 национальных федераций. Среди стипендиатов, по сообщению ТАСС, олимпийские чемпионки по гандболу Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, призеры Олимпиады в Токио по пляжному волейболу Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также олимпийские чемпионки по фехтованию София Позднякова и Яна Егорян. Выплаты рассчитаны на участников Игр, которые являются действующими спортсменами, готовились к Парижу-2024 и не подписывали политических деклараций или заявлений.

Снизить давление на спортсменов

Впервые идея с денежными компенсациями была озвучена в сентябре этого года, а окончательно проект утвержден на Олимпийском собрании 15 декабря. Там было объявлено, что поддержка коснется действующих атлетов — прежде всего тех, кто ранее участвовал в Играх и продолжает соревновательную деятельность. Речь, в частности, об утвержденных единовременных выплатах: для «летников» — в этом году, для «зимников» — в следующем. Так, олимпийские чемпионы из России получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам Игр будет выплачено по 350 тысяч рублей, бронзовые призеры получат по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр в составе нашей команды будет выплачено по 150 тысяч рублей.

— Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть нейтрализованными. Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, которые являются активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже-2024, — объяснял в октябре глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков. — Выплаты будут произведены по линии ОКР.

Смысл идеи в том, чтобы вернуть нашим попавшим под санкции атлетам часть доходов, которые они не получили из-за отстранения на протяжении полутора лет от чемпионатов мира, Европы, отборочных турниров и коммерческих стартов. Раньше эти деньги составляли значительную часть личного бюджета спортсменов топ-уровня, несмотря на то что все члены сборных страны и регионов России состоят на ставках в федеральном или региональных ЦСП. Кроме того, чемпионам и призерам Олимпиад у нас полагается пожизненная стипендия. Раньше также платили тем, кто занимал в текущем году высокие места на чемпионатах мира и Европы, но теперь эта статья доходов исчезла. Компенсации призваны снизить давление на наших спортсменов, которых порой приглашают в другие сборные, а также помочь сделать правильный выбор в ситуации, когда получение нейтрального статуса сопряжено с политическими заявлениями.

«Выплату от Олимпийского комитета России получила, хочу сказать спасибо большое за поддержку. Приятный бонус перед новогодними праздниками», — сказала ТАСС Яна Егорян.

Яна Егорян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Любая работа должна получать материальное поощрение

Напомню, что политические санкции против нашего спорта были введены в феврале 2022 года после того, как МОК фактически поддержал западную кампанию по «отмене России». Более года запрет на выступления россиян был практически тотальным (за исключением тенниса, шахмат и еще нескольких видов спорта, где предполагался нейтральный статус). В марте 2023 года МОК предусмотрел вариант допуска россиян на большие старты без флага, но с существенными ограничениями. Бан до сих пор сохраняется для представителей командных видов и групповых дисциплин, а также для атлетов из ЦСКА и «Динамо». Кроме того, введен политический фильтр, связанный с запретом на поддержку СВО в соцсетях и СМИ.

В России эти ограничения считают незаконными и готовы компенсировать спортсменам пропущенные старты — как на соревновательном уровне (в виде новых возможностей выступить и получить за это достойные призовые), так и путем прямых выплат. Некоторые национальные федерации в период санкций нашли деньги на внутренние соревнования с серьезными бонусами (на отдельные из них приглашаются иностранцы из дружественных стран). Кроме того, летом будущего года нас ждут Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. На последних, например, обещаны призовые за золото в районе 40 тысяч долларов. Правда, МОК пытается запретить участвовать в этих соревнованиях иностранцам, но препоны для наших спортсменов, надо полагать, Томасу Баху создать будет сложно.

Ходят слухи что за участие в Играх дружбы могут лишить олимпийских наград Парижа-2024. Но старты в Москве и Екатеринбурге в первую очередь нацелены на тех, кто не смог или не захотел получить нейтральный статус или изначально оказался за бортом из-за драконовских «критериев». Этим спортсменам также предназначены и нынешние стипендии ОКР.

— Мы отдаем себе отчет, что любая работа должна получать соответствующее материальное поощрение. И готовы восполнить потери спортсменов, которые возникают из-за отсутствия международной практики, — говорил в сентябре Станислав Поздняков. — Выплаты предназначены членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться, но лишены возможности участвовать — либо отсутствует допуск у спортивной федерации, либо по моральным соображениям не хотят подписывать какие-либо документы. Мы готовы оказать таким атлетам поддержку в размере суммы, которую выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира. Деятельность ОКР претерпела изменения, сузился диапазон инструментов, но мы изыскали средства.