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Сегодня, 17:30

Российским спортсменам заплатили за пропуск международных стартов. Стипендии доходят до полумиллиона

ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Анна Вяхирева, Олег Стояновский, Яна Егорян.
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Более 120 чемпионов, призеров и участников Олимпиады получили от ОКР деньги за незаконное отстранение от больших соревнований.

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о начале выплат компенсаций российским спортсменам за пропуск международных соревнований. Деньги в размере от 150 до 500 тысяч рублей получат более 120 атлетов из 15 национальных федераций. Среди стипендиатов, по сообщению ТАСС, олимпийские чемпионки по гандболу Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, призеры Олимпиады в Токио по пляжному волейболу Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также олимпийские чемпионки по фехтованию София Позднякова и Яна Егорян. Выплаты рассчитаны на участников Игр, которые являются действующими спортсменами, готовились к Парижу-2024 и не подписывали политических деклараций или заявлений.

Снизить давление на спортсменов

Впервые идея с денежными компенсациями была озвучена в сентябре этого года, а окончательно проект утвержден на Олимпийском собрании 15 декабря. Там было объявлено, что поддержка коснется действующих атлетов — прежде всего тех, кто ранее участвовал в Играх и продолжает соревновательную деятельность. Речь, в частности, об утвержденных единовременных выплатах: для «летников» — в этом году, для «зимников» — в следующем. Так, олимпийские чемпионы из России получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам Игр будет выплачено по 350 тысяч рублей, бронзовые призеры получат по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр в составе нашей команды будет выплачено по 150 тысяч рублей.

— Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть нейтрализованными. Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, которые являются активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже-2024, — объяснял в октябре глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков. — Выплаты будут произведены по линии ОКР.

Станислав Поздняков. Нейтральные спортсмены останутся без чемпионатов России. Финансирование от ОКР также под запретом

Смысл идеи в том, чтобы вернуть нашим попавшим под санкции атлетам часть доходов, которые они не получили из-за отстранения на протяжении полутора лет от чемпионатов мира, Европы, отборочных турниров и коммерческих стартов. Раньше эти деньги составляли значительную часть личного бюджета спортсменов топ-уровня, несмотря на то что все члены сборных страны и регионов России состоят на ставках в федеральном или региональных ЦСП. Кроме того, чемпионам и призерам Олимпиад у нас полагается пожизненная стипендия. Раньше также платили тем, кто занимал в текущем году высокие места на чемпионатах мира и Европы, но теперь эта статья доходов исчезла. Компенсации призваны снизить давление на наших спортсменов, которых порой приглашают в другие сборные, а также помочь сделать правильный выбор в ситуации, когда получение нейтрального статуса сопряжено с политическими заявлениями.

«Выплату от Олимпийского комитета России получила, хочу сказать спасибо большое за поддержку. Приятный бонус перед новогодними праздниками», — сказала ТАСС Яна Егорян.

Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Любая работа должна получать материальное поощрение

Напомню, что политические санкции против нашего спорта были введены в феврале 2022 года после того, как МОК фактически поддержал западную кампанию по «отмене России». Более года запрет на выступления россиян был практически тотальным (за исключением тенниса, шахмат и еще нескольких видов спорта, где предполагался нейтральный статус). В марте 2023 года МОК предусмотрел вариант допуска россиян на большие старты без флага, но с существенными ограничениями. Бан до сих пор сохраняется для представителей командных видов и групповых дисциплин, а также для атлетов из ЦСКА и «Динамо». Кроме того, введен политический фильтр, связанный с запретом на поддержку СВО в соцсетях и СМИ.

В России эти ограничения считают незаконными и готовы компенсировать спортсменам пропущенные старты — как на соревновательном уровне (в виде новых возможностей выступить и получить за это достойные призовые), так и путем прямых выплат. Некоторые национальные федерации в период санкций нашли деньги на внутренние соревнования с серьезными бонусами (на отдельные из них приглашаются иностранцы из дружественных стран). Кроме того, летом будущего года нас ждут Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. На последних, например, обещаны призовые за золото в районе 40 тысяч долларов. Правда, МОК пытается запретить участвовать в этих соревнованиях иностранцам, но препоны для наших спортсменов, надо полагать, Томасу Баху создать будет сложно.

Томас Бах. Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией

Ходят слухи что за участие в Играх дружбы могут лишить олимпийских наград Парижа-2024. Но старты в Москве и Екатеринбурге в первую очередь нацелены на тех, кто не смог или не захотел получить нейтральный статус или изначально оказался за бортом из-за драконовских «критериев». Этим спортсменам также предназначены и нынешние стипендии ОКР.

— Мы отдаем себе отчет, что любая работа должна получать соответствующее материальное поощрение. И готовы восполнить потери спортсменов, которые возникают из-за отсутствия международной практики, — говорил в сентябре Станислав Поздняков. — Выплаты предназначены членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться, но лишены возможности участвовать — либо отсутствует допуск у спортивной федерации, либо по моральным соображениям не хотят подписывать какие-либо документы. Мы готовы оказать таким атлетам поддержку в размере суммы, которую выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира. Деятельность ОКР претерпела изменения, сузился диапазон инструментов, но мы изыскали средства.

Анна Вяхирева
Владлена Бобровникова
Вячеслав Красильников
Олег Стояновский
София Лоханова (Позднякова)
Яна Егорян
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