Бах сделал ставку на Голливуд? Почему знаменитая актриса стала членом МОК

Избрание обладательницы «Оскара» Мишель Йео удивило многих, но есть причины.

Международный олимпийский комитет продолжает расширяться. На 141-й сессии организации в Мумбае количество членов МОК возросло еще на восемь — до 107 человек. А наибольший резонанс произвело избрание малайзийки Мишель Йео — киноактрисы и обладательницы «Оскара». Впрочем, похоже, 61-летняя Йео, несмотря на весьма относительное отношение к спорту, вполне отвечает нынешним критериям членства в МОК.

Ренессанс Мишель

Сейчас Йео находится на пике популярности. Известная малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения давно занялась покорением Голливуда. В конце девяностых она сыграла большую роль в одном из фильмов бондианы «Завтра не умрет никогда», после чего блеснула в китайском, но оскароносном фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Фото Global Look Press

Казалось, пик актерской популярности Йео пройден, но все изменилось после выхода на экраны в 2022 году фантастической комедии «Все везде и сразу». Фильм принес большую прибыль в прокате и был восторженно принят критиками. Он стал лучшим фильмом по версии киноакадемиков из «Оскара», а сама Йео была признана лучшей актрисой. Кстати, она стала первой азиаткой, получившей премию в этой номинации.

Но какое отношение Йео имеет к спорту и непосредственно к МОК? Как рассказала Мишель, она познакомилась с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Малайзии несколько лет назад. Сейчас же она очень благодарна предоставленной возможности стать членом МОК. «Спорт был очень важной частью моей жизни в детстве, я очень увлекалась сквошем, легкой атлетикой, плаванием и дайвингом», — вспоминает актриса. Ранее она говорила, что в сквоше в юном возрасте подавала большие надежды, но все же предпочла актерскую карьеру спортивной.

С начала XXI века Йео часто можно было видеть на этапах «Формулы-1». Она не увлеклась гонками сама, зато стала второй половинкой одного из самых влиятельных функционеров международного автоспорта Жана Тодта. Француз в свое время возглавлял «Феррари», в эпоху доминирования легендарного немца Михаэля Шумахера, а с конца нулевых до 2021-го был президентом Международной автомобильной федерации (FIA). Отметим, что только этим летом Тодт и Йео узаконили свои отношения, сыграв свадьбу.

Фото AFP

На очереди музыканты?

Вообще Йео — почти идеальная кандидатура для современного олимпийского движения, где иметь победное спортивное прошлое не так важно, как известность. Ну и, конечно, желательно соответствовать современным веяниям. Так, раньше МОК часто упрекали за засилье белых европейских мужчин. Теперь же Бах с особой гордостью заявляет, что количество женщин — членов МОК уже превышает 40 процентов, да и европейкой Йео не назовешь.

В Олимпийском комитете Малайзии также в восторге от избрания своей соотечественницы: «Это не только подчеркивает ее достижения в индустрии развлечений, но и подтверждает ее приверженность продвижению олимпийских ценностей». В общем, не исключено, что скоро мы увидим в МОК и кого-то еще из востребованных в Голливуде персон, а может, и музыкантов. Почему бы и нет, ведь и спорт давно превратился в индустрию развлечений...

Помимо Йео в МОК были избраны глава НОК Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, госсекретарь по международным спортивным мероприятиям Венгрии Балаж Фюрьес, бывшая волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

Отметим, что участие Арад в заседаниях было под вопросом из-за происходящих сейчас событий. Яэль в свое время завоевала для Израиля первую олимпийскую медаль, выиграв на Играх 1992 года в Барселоне бронзу в дзюдо. Как рассказала Арад, она потеряла в конфликте родственников и ее поездка в Мумбай была под большим вопросом. По ее словам, она призвала спортсменов по всей стране вдохновлять раненых людей, в том числе солдат.

Также сохраняется тенденция на большое количество персон королевских кровей в МОК и в исполкоме организации. Так, в исполкоме МОК остался иорданский принц Фейсал ибн Хусейн, на новые сроки были переизбраны великий герцог Люксембургский Анри и князь Монако Альбер II. Продолжит работу в МОК и легендарный советский бегун украинец Валерий Борзов, который сейчас ратует за полное отстранение от Олимпиады в Париже россиян и белорусов. Напомним, что членами МОК являются россияне Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева.