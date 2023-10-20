«Участие в Олимпиаде не является правом человека». МОК ответил президенту России

В Лозанне сумбурно прокомментировали обвинения в этнической дискриминации российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет отреагировал на многочисленные просьбы мировых медиа, и через сутки после резкого выступления президента России Владимира Путина разослал по редакциям ответ из четырех предложений на обвинения в «расистской, этнической дискриминации» в отношении наших атлетов. Своей вины МОК, разумеется, не признал, а из формального ответа его пресс-службы следует, что к дискуссии по существу вопроса лидеры мирового спортивного движения не готовы. Мы опять получили жонглирование ссылкам на Олимпийскую хартию и уверенность в собственной правоте при смешивании большой политики и большого спорта.

«Отвергаем выдвигаемые обвинения»

Напомню, что во время выступления на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми Владимир Путин сказал следующее: «Благодаря» некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые не имеют никакого отношения к спорту. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые не связаны с политикой, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации » .

Надо понимать, что «расизм» и «этническая дискриминация» на Западе воспринимаются как очень тяжкие обвинения. Поэтому заявление главы России перепечатали очень многие СМИ, и у МОК не было варианта его проигнорировать. «Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана, — приводит ответ из Лозанны ТАСС. — Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией».

Здесь надо пояснить, что «недавняя поправка к Олимпийской хартии» — это новая редакция первого основополагающего принципа спортивного движения, утвержденная на этой неделе на сессии МОК в Мумбаи (Индия). Она гласит: «Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения».

Фото Global Look Press

Перевод стрелок

Возможно, речь еще об одном исправлении в четвертом принципе олимпизма, который теперь звучит так: «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека». Но почему пресс-служба МОК перевела стрелки именно на поправки в хартию и что значит «участие в Олимпийских играх не является правом человека» — непонятно. Увы, это свидетельствует лишь о каше в голове у авторов ответа. Ведь ключевым в заявлении Путина является не разбор законов, а указание на то, что спортсмены из России стараниям МОК подвергаются дискриминации по национальному признаку.

Этническая дискриминация — это правовые различия между людьми разных национальностей. В данном случае речь о том, что базовые возможности для доступа к международным стартам у атлетов с российским паспортом сейчас существенно хуже, чем у коллег из других государств. Например, ни одной сборной мира, кроме России и Белоруссии, не запрещают соревноваться в командных видах спорта и коллективных дисциплинах. Никому из тысяч армейских атлетов из разных уголков планеты не отклоняют заявок на основании принадлежности к вооруженным силам. И «политический фильтр» с изучением высказываний в соцсетях — это тоже «прерогатива» только россиян, хотя в сборных других стран есть и сатанисты, и ксенофобы, и члены тоталитарных сект.

В Лозанне заявляют, что санкции в отношении наших атлетов — это проявление гражданской позиции членов МОК, их несогласия с действиями правительства России (которые международные чиновники считают нарушением Олимпийской хартии). Но почему тогда ограничения касаются спортсменов, имеющих к властям очень опосредованное отношение? В том числе детей, инвалидов и лиц с интеллектуальными особенностями? Кроме того, с какой стати «гражданская позиция» моковцев распространяется только на СВО? Ведь в мире сейчас десятки вооруженных конфликтов, в том числе глобальных, а в истории были и более громкие инциденты, которые не нашли никакого отражения в практике олимпизма.

Фото Global Look Press

Общество хороших парней

Ну и если уж МОК взялся при помощи своих санкций бороться «за все хорошее против всего плохого», почему бы ему, например, не дисквалифицировать спортсменов из стран, где до сих пор узаконены долговые ямы, детский труд и проституция? Или где женщины не могут подписывать юридические документы без разрешения мужа и не могут появляться в общественных местах без сопровождения родственников? Или наказать сборные из регионов, где разрешены тяжелые наркотики, или где приводятся в исполнение смертельные приговоры? В конце концов, даже несоблюдение протоколов по борьбе с глобальным потеплением может иметь более серьезные последствия, чем локальные вооруженные конфликты...

Раз олимпийские чиновники взялись проявлять гражданскую позицию, им надо оставаться последовательными и идти до конца. Благо теперь, после включения в хартию упоминания о « международно признанных правах человека», к этому пункту можно привязать все что угодно . Другой вопрос — а зачем это все МОК? Олимпийское движение — давно не общество хороших парней и отличных девчонок, продвигающее светлые идеалы. Это структура, объединяющая сильнейших атлетов мира. И если спортивный принцип в ней подменяется каким-то другим — это огромная беда.