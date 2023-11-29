Израильтяне бойкотируют водный чемпионат мира в Катаре. Для них устроят отдельный отбор на Олимпиаду?

Неоднозначное решение в связи с вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке.

Сборная Израиля, скорее всего, не поедет на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет со 2 по 18 февраля 2024 года в Дохе (Катар). Этот шаг связан с опасениями по поводу безопасности спортсменов и тренеров, поскольку катарские власти поддерживают тесные связи с движением ХАМАС и в данный момент являются главными посредниками в переговорах с этой структурой на фоне боевых действий в секторе Газа. Ранее восемь западных стран и Азербайджан предлагали международной федерации World Aquatics перенести чемпионат в другой регион. Однако глава организации Хусейн Аль-Мусаллам, который является уроженцем Кувейта, отказался это сделать. В итоге соревнования бойкотируют израильтяне, которые требуют разрешить им пройти олимпийские квалификации в Париж на других стартах.

Исключительная ситуация

ЧМ-2024 года станет первым турниром такого уровня в ближневосточном регионе (правда, десять лет назад Доха еще принимала чемпионат мира по плаванию на короткой воде). Соревнования планировалось провести в 2023 году, но их сроки сдвинулись из-за пандемии. Причем из-за предстоящей Олимпиады в Париже перенос пришелся на зимний период, когда большинство представителей водных дисциплин обычно только выходит из отпуска. Как правило, подобные объединенные турниры проводятся летом по нечетным годам. Теперь же к нестандартной ситуации добавляется еще история с израильтянами плюс непонятки с приездом россиян, которые сильно недовольны критериями допуска до международных стартов.

Главный принцип отбора на Олимпиаду в плавании — квалификационные нормативы, но на чемпионате мира в Дохе разыгрываются путевки в Париж в эстафетах, а также в командах в синхронном плавании. На медали в этих дисциплинах Израиль не претендует, но здесь ключевым является вопрос не победы, а участия. Ситуация, при которой спортсмены и спортсменки пролетают мимо Парижа из-за политического бойкота стартов в Катаре, кажется израильской федерации неправильной. И поэтому они требует для себя особых правил отбора на других соревнованиях. И, вполне вероятно, World Aquatics согласится на такой вариант, учитывая «исключительность ситуации».

Напомню, что ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что российские и белорусские спортсмены, которые пропустили олимпийские отборы в Париж-2024 из-за политических санкций, не получат дополнительного шанса для прохождения квалификации, поскольку это нарушит права атлетов из других стран, завоевавших путевки на ОИ в оговоренном заранее порядке. Однако теперь выясняется, что исключения все же возможны. Ранее баскетбольная евролига также позволила перенести домашние матчи израильского «Маккаби» на площадки в других странах, хотя ранее отказывала в этом российским клубам «по соображениям безопасности». Подобные примеры, к сожалению, есть и в других видах спорта.

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко. Фото Global Look Press

Израильские спортс мены сконцентрированы на тренировках

«Мы осознаем, какие квалификационные сложности могут возникнуть, если Израиль решит не участвовать в соревнованиях в Дохе, — сказал в интервью SwimSwam исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки. — Пока мы не получали запросов относительно использования в отборочных целях других стартов. При этом безопасность наших спортсменов остается приоритетом, и чемпионат мира не является исключением. По этой причине мы ведем диалог с национальными федерациями относительно продолжающегося конфликта в их регионе. Но в настоящее время не обсуждаются какие-либо отдельные или уникальные пути квалификации».

В Катаре с 2012 года находится политическое представительство ХАМАС, и многие высокопоставленные чиновники радикального палестинского движения живут в этой стране. 7 ноября 2023 года ХАМАС атаковал территорию Израиля, что привело к гибели более 1300 человек и к захвату двух сотен заложников. В ответ израильская армия подвергла сектор Газа массированным ударам, в результате которых скончались до 15 тысяч палестинцев, а более миллиона жителей анклава были вынуждены покинуть свои дома. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке World Aquatics перенесла из Израиля этап Кубка мира по плаванию на открытой воде и мужской чемпионат Европы по водному поло, но при этом воздержалась от оценок действий ХАМАС и израильской армии.

При этом во всем мире практически в режиме нон-стоп проходят пропалестинские и произраильские демонстрации, а соцсети заполнены жесткими высказываниями противоборствующих сторон и тех, кто их поддерживает. «Нынешняя волна глобального антисемитизма создала повышенные требования безопасности наших спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм, — отметила Яэль Арад, президент Олимпийского комитета Израиля. — Некоторые израильские атлеты столкнулись с препятствиями при участии в соревнованиях, необходимых для олимпийской квалификации. При этом члены нашей олимпийской сборной не призывались в армию и не участвуют в какой-либо военной деятельности. Олимпийская команда полностью занята тренировками и сосредоточена исключительно на том, чтобы представлять Израиль на Олимпиаде».