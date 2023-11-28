«CAS перестал быть объективным инструментом правосудия». Почему Россия отозвала иски на отстранение наших спортсменов?

Интервью руководителя правового управления ОКР Александры Бриллиантовой.

Общероссийские спортивные федерации отозвали из Международного спортивного арбитражного суда (CAS) апелляции на отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. За комментариями «СЭ» обратился в Олимпийский комитет России, который в последние годы проводит комплексную работу в области спортивной дипломатии и защиты прав наших спортсменов и организаций на международной арене. В том числе в CAS. На наши вопросы по этой специфической теме ответила Александра Бриллиантова — заслуженный юрист Российской Федерации, руководитель Правового управления ОКР, в недавнем прошлом член CAS и его высшего органа ICAS, а сейчас занимающая одну из руководящих должностей в Национальном центре спортивного арбитража. Разговор состоялся по итогам Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» в МГЮА, где позиция ОКР по актуальным вопросам также прозвучала вполне четко.

Имитация спортивного правосудия

— Александра Михайловна, когда несколько спортивных федераций отзывают из CAS свои иски к международным федерациям, это попытка договориться мирно внутри организаций, или у этих дел просто нет сейчас перспектив?

— Дело в том, что к апрелю 2023 года все поданные апелляции по обжалованию антироссийских действий международных спортивных федераций (в том числе по отстранению российских спортсменов) потеряли всякий смысл. Ведь они подавались в связи с шагами международных структур, которые были предприняты еще весной 2022 года, а спустя год в большинстве случаев заменены новыми решениями на основании рекомендаций МОК от 28 марта 2023 года. При таких обстоятельствах продолжение арбитражных процедур было с правовой точки бессмысленным и привело бы к еще большим судебным расходам при отсутствии каких-либо перспектив для положительного исхода.

— Получается, CAS не рассмотрел ни одну из апелляций за целый год либо не вынес решения за все это время?

— Простой анализ участия российских спортивных организаций в последних арбитражных процедурах CAS позволяет сделать однозначный и, увы, печальный вывод о том, что Спортивный арбитражный суд перестал быть объективным инструментом правосудия (быстрого и доступного) и превратился в орудие международной спортивной бюрократии. Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров были направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов и организаций.

Средний уровень расходов на рассмотрение дела в CAS сейчас составляет 50-70 тысяч швейцарских франков. После уплаты этих сборов истцом, то есть российской стороной, стали происходить удивительные, порой фантастические вещи, связанные с затягиванием арбитражных процедур. Все эти бюрократические ухищрения привели к тому, что по поданным весной 2022 года апелляциям слушания так и не были назначены в течение 15-18 месяцев.

За это время международные спортивные федерации как по отмашке внесли изменения в свои регламентирующие документы, предусмотрев разного рода «защитные меры», в том числе в виде отстранения спортсменов из отдельно взятых стран, под предлогом сохранения «целостности» своих мероприятий и соревнований. Отдельные организации следом приняли новые решения об отстранении россиян на основе уже измененных документов. И, наконец, рекомендации МОК от 28 марта 2023 года, по сути, заменили собой прежние рекомендации о полном отстранении наших спортсменов. Соответственно, все принятые ранее международными спортивными федерациями решения оказались юридически неактуальными. Оспаривать нечего. Такая вот имитация международного/олимпийского спортивного правосудия.

Фото Global Look Press

Если бы мы не обратились в CAS , то согласились бы с нашим отстранением

— В чем тогда смысл поданной ОКР апелляции на решение МОК о временном отстранении, если получается, что дела все равно не рассматриваются?

— На самом деле, есть несколько причин, почему мы все-таки подали апелляцию в CAS по этому делу и вообще продолжаем так или иначе взаимодействовать с этой структурой. Прежде всего, есть установленная правовая процедура, которую никто не отменял. И мы исходим из того, что для восстановления справедливости в будущем мы должны сейчас действовать строго в соответствии с законом. Чтобы в том числе не дать повода нашим оппонентам зацепиться за какое-либо процессуальное несоответствие.

Нужно также понимать, что поданные ОКР и ОСФ иски делятся на три категории. Первая — обжалование решений об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это то, о чем мы только что говорили. Вторая — взыскание убытков с международных спортивных федераций в связи с отменой в одностороннем порядке соревнований на территории России в соответствии с заключенными контрактами на проведение таких мероприятий. И третья — обжалование решений и действий международных организаций, ограничивающих права и интересы российских спортивных структур де-факто продолжающих участвовать в мировом спортивном движении.

В частности, по линии Олимпийского комитета России речь идет о возмещении расходов из-за односторонней отмены Всемирных игр ТАФИСА в Нижнем Новгороде и защите прав ОКР как члена Европейских олимпийских комитетов. Мы продолжаем участие в указанных арбитражных процедурах в связи с тем, что по данным категориям дел у ОКР все еще сохраняется как правовой, так и финансовый интерес в получении однозначного решения CAS по существу этих споров. Нам в любом случае необходимо судебное решение для того, чтобы понимать: какова юридическая судьба тех расходов, которые мы понесли в связи с отменой Всемирных игр ТАФИСА.

Ну и, наконец, участие в арбитражных процедурах всегда оставляет открытой возможность возврата к статус-кво для наших оппонентов — тех, кто принял неправомерные и необоснованные решения. Если бы мы не инициировали обращения в CAS, это означало бы, что мы, по сути, согласились с нашим отстранением... А мы, конечно, с ним не согласны!

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Можно ли рассчитывать на успех при существующем сейчас подходе со стороны CAS?

— Как мы уже обсудили, наша главная задача — четко следовать установленной процедуре. При этом доверие к объективности международного спортивного арбитража, конечно, серьезно подорвано. Простые факты. ОКР обратился в CAS по обоим делам в первой половине 2022 года. Слушания были назначены только спустя год, а решений нет до сих пор. Даже по меркам CAS это небывалые проволочки, объяснить которые невозможно никакими приемлемыми аргументами.

При этом по спору между ОКР и Европейскими олимпийскими комитетами мы изначально заплатили 32 тысячи швейцарских франков в качестве арбитражного сбора. Этой суммы, по правилам самого CAS, должно было с запасом хватить для покрытия всех расходов. Однако спустя шесть месяцев после проведения слушаний и полутора лет с даты обращения ОКР в CAS с нас запросили еще 40 тысяч (!) франков в качестве дополнительного сбора. Охарактеризовать это иначе как вымогательство, выкачивание денег просто невозможно.

Учитывая, что президентом CAS является Джон Коатс, он же и член МОК, занимающий пост в исполкоме организации, можем предположить, что по нашей апелляции на решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении ОКР в связи с включением в состав организации региональных олимпийских советов, представляющих новые территории Российской Федерации, многое будет зависеть исключительно от настроения МОК, а не от единообразного и объективного применения регламентов и закона.

Система современного мирового спорта устроена таким образом, что сегодня CAS пока продолжает являться монопольной инстанцией по рассмотрению международных споров в отрасли. Данная инстанция, как и сама отрасль, к сожалению, подвержена политическому влиянию, что способствует лишь ангажированности и распространению русофобских практик, которые подменяют правосудие откровенной политической конъюнктурой.